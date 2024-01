[Spectacle] Perce-Plafond Petit-Caux, samedi 17 février 2024.

[Spectacle] Perce-Plafond Petit-Caux Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 17:00:00

fin : 2024-02-17

Pour la réouverture, le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne vous propose de découvrir le spectacle Perce Plafond !

Le collectif des Vibrants Défricheurs rassemble, depuis 2001, des musiciens, des plasticiens et des techniciens dont l’esprit s’incarne dans un art résolument vivant et libre. L’humain et l’improvisé en sont au cœur et le pas de côté de rigueur.

Le Perce Plafond est un ciné-concert horizontal, improvisé et intimiste. Le spectateur, allongé, contemple le plafond, transformé en terrin de jeu. Images et musique sont réalisées en temps réel, improvisées sur le moment, et déploient tout un monde fantastique. C’est une machine à projeter des images au dessus- de nos têtes, à l’endroit même de l’imaginaire, actionnée par un musicien et un plasticien.

-Réservation obligatoire –

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie mhvq@mairie-petit-caux.fr



