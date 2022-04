Petit carré deviendra cube La Turbine sciences Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Une exposition pour les 3-6 ans ! Une façon de regarder les choses sous tous les angles.

**Une forme peut en cacher une autre !**

Entre surprise et étonnement, d’expériences en manipulations, les tout-petits se rendent compte que ce qu’ils perçoivent dépend de la façon dont ils se placent, observent ou manipulent l’objet. « Regarde cette ombre, est-ce un oiseau ? Mais, derrière le voile, se cachent en réalité des ustensiles de cuisine ! »

Et si derrière le carré ne se cachait pas toujours un cube ? Bus ligne 1 – arrêt Chorus ; parking souterrain Chorus ; accès personnes à mobilité réduite ACCUEIL Bus line 1 – stop Chorus; underground parking Chorus; disabled access Saturday 14 May, 19:00 ¡Una forma puede ocultar otra! Entre sorpresa y asombro, de experiencias en manipulaciones, los niños pequeños se dan cuenta de que lo que perciben depende de la forma en que se colocan, observan o manipulan el objeto.

«Mira esta sombra, ¿es un pájaro? ¡Pero detrás del velo se esconden en realidad utensilios de cocina! » ¿Y si detrás del cuadrado no siempre hay un cubo? Sábado 14 mayo, 19:00 Place Chorus 74960 Annecy 74960 Annecy Auvergne-Rhône-Alpes

