Petit carré deviendra cube La Turbine sciences Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Petit carré deviendra cube La Turbine sciences, 14 mai 2022, Annecy. Petit carré deviendra cube

La Turbine sciences, le samedi 14 mai à 19:00

**Une forme peut en cacher une autre !** Entre surprise et étonnement, d’expériences en manipulations, les tout-petits se rendent compte que ce qu’ils perçoivent dépend de la façon dont ils se placent, observent ou manipulent l’objet. « Regarde cette ombre, est-ce un oiseau ? Mais, derrière le voile, se cachent en réalité des ustensiles de cuisine ! » Et si derrière le carré ne se cachait pas toujours un cube ? Une exposition pour les 3-6 ans ! Une façon de regarder les choses sous tous les angles. La Turbine sciences Place Chorus 74960 Annecy Annecy Cran-Gevrier Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu La Turbine sciences Adresse Place Chorus 74960 Annecy Ville Annecy lieuville La Turbine sciences Annecy Departement Haute-Savoie

La Turbine sciences Annecy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annecy/

Petit carré deviendra cube La Turbine sciences 2022-05-14 was last modified: by Petit carré deviendra cube La Turbine sciences La Turbine sciences 14 mai 2022 annecy La Turbine sciences Annecy

Annecy Haute-Savoie