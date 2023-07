L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons en faire petit caporal Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Pays de la Loire

Saint-Nazaire L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons en faire petit caporal Saint-Nazaire, 1 août 2023, Saint-Nazaire. L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons en faire 1 août – 2 septembre petit caporal Possibilité de participer librement aux actions Avec L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons en faire, Bain Public souhaite se faire rencontrer les thématiques de culture et de réemploi. Ces axes se traduiront à travers des résidences en immersion et des ateliers proposés sur le Petit Caporal (Saint-Nazaire) par plusieurs artistes/intervenants. Intervenants/artistes : Jonathan Poulet – performeur, musicien et plasticien. Il créera avec les habitant·es l’orgue pédestre de niveau 2. Paul Mouraz – ingénieur low tech de l’avant d’après. Il proposera deux ateliers de construction de marmites norvégiennes. Compagnie La neige sur les cils – présent.es autour d’un projet « intérieur/extérieur ». Travail autour de l’univers de la maison avec des constructions de parties indépendantes : des fenêtres avec des ailes, des petites maisons avec des cages d’écoutes , …. Le 2 septembre, Bain Public organise un temps de clôture de cette action avec au programme : barbecue, village associatif, restitution des travaux et diffusion du spectacle Existe (la neige sur les cils). petit caporal Rue Guy de Maupassant Saint-Nazaire 44600 Petit Caporal Pays de la Loire Loire Atlantique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T08:30:00+02:00 – 2023-08-01T21:00:00+02:00

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:30:00+02:00 ©Jonathan Poulet Détails Catégories d’Évènement: Pays de la Loire, Saint-Nazaire Autres Lieu petit caporal Adresse Rue Guy de Maupassant Ville Saint-Nazaire Departement Pays de la Loire Lieu Ville petit caporal Saint-Nazaire

petit caporal Saint-Nazaire Pays de la Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nazaire/