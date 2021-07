Nantes Place des 4 carrés Loire-Atlantique, Nantes Petit café Récup Place des 4 carrés Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Recup Halvêque installe son “Petit Café Recup” : devant le local de l’association au 6 rue François Hennebique tous les samedis de 10h à 15hsur la place des 4 carrés tous les mercredis de 11h à 18h Place des 4 carrés 13 rue Gustave Eiffel Nantes Erdre Nantes

