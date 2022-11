Petit Brésil à Marseille Marseille 6e Arrondissement, 26 novembre 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Petit Brésil à Marseille

2022-11-26 11:00:00 11:00:00 – 2022-11-26 20:00:00 20:00:00

Amis Marseillais ! Vous n’en pouviez plus d’attendre… Heureusement, la 3e édition du Petit Brésil à Marseille – Spécial Noël 2022 arrive à grands pas !



Plongez-vous, le temps d’un samedi, dans un petit bout de Brésil à Marseille ! Venez vibrer au son de la musique brésilienne, déguster de délicieux plats typiques et caipirinhas, participer à des ateliers de capoeira ou de pão de queijo et dénicher de jolis cadeaux sur notre marché de Noël auprès de marques portées par des entrepreneuses brésiliennes ou liées au Brésil.



Une invitation parfaite pour une journée en famille ou entre amis ! Un voyage qui vous transportera, le temps de quelques heures, dans une ambiance de Noël façon brésilienne.



Marché de Noël



Présence de 11 marques de femmes brésiliennes et françaises liées au Brésil. Décoration, mode, pierres brésiliennes, accessoires, peintures, affiches, livres et produits alimentaires importés d’Amazonie sont ce que vous pourrez découvrir lors de cet événement.



Musique



Concert musical @Alex Barros, chanteur et compositeur de Maceió qui animera notre événement à partir de 18h.



Feijoada et autres plats typiques préparés par l’Association des Brésiliens de Marseille, Abracem.



Nous vous conseillons de réserver!



Caipirinha, bière et boissons sans alcool pour célébrer la vie et fêter la démocratie (c’est d’actualité!)



Ateliers



– Atelier pão de queijo (pain au fromage) avec Karla – 10h30 (reservation)



– Atelier d’initiation à la capoeira avec le professeur Rogério – 16h (reservation)

Produits brésiliens sur ce marché de Noël haut en couleurs, aux doux airs de tropique, avec concert et diverses animations.

