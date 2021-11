Quessoy Quessoy Côtes-d'Armor, Quessoy Petit Bout de bois – Cie Djarama Quessoy Quessoy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Quessoy

Petit Bout de bois – Cie Djarama Quessoy, 20 novembre 2021, Quessoy. Petit Bout de bois – Cie Djarama Lieu-dit Le Bas Chemin Le théâtre de Vis Comica Quessoy

2021-11-20 – 2021-11-20 Lieu-dit Le Bas Chemin Le théâtre de Vis Comica

Quessoy Côtes d’Armor Quessoy Le spectacle Petit Bout de Bois raconte la vie de ces petits garçons communément appelés talibés ou enfant des rues. Placés sous la férule d’un marabout sensé leur enseigner le coran ils errent quotidiennement, dans les quartiers dakarois. Petites bandes quêtant l’obole des passants. Considérés comme les « fantômes de nos rues », ces héros malheureux, touchant d’espièglerie, peuplent la scène. Chacun, de par sa singularité, illustre une aspiration parfois cocasse à l’accomplissement personnel.

Jean Claude Peyer Quoi : Théâtre avec marionnettes

Publics : Tout public à partir de 8 ans

Durée : 45min

Accessibilité personnes en situation de handicap : contactez la compagnie pour préparer votre accueil info@viscomica.org http://viscomica.org/ Le spectacle Petit Bout de Bois raconte la vie de ces petits garçons communément appelés talibés ou enfant des rues. Placés sous la férule d’un marabout sensé leur enseigner le coran ils errent quotidiennement, dans les quartiers dakarois. Petites bandes quêtant l’obole des passants. Considérés comme les « fantômes de nos rues », ces héros malheureux, touchant d’espièglerie, peuplent la scène. Chacun, de par sa singularité, illustre une aspiration parfois cocasse à l’accomplissement personnel.

Jean Claude Peyer Quoi : Théâtre avec marionnettes

Publics : Tout public à partir de 8 ans

Durée : 45min

Accessibilité personnes en situation de handicap : contactez la compagnie pour préparer votre accueil Lieu-dit Le Bas Chemin Le théâtre de Vis Comica Quessoy

dernière mise à jour : 2021-11-10 par Office de tourisme du Pays de Moncontour

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Quessoy Autres Lieu Quessoy Adresse Lieu-dit Le Bas Chemin Le théâtre de Vis Comica Ville Quessoy lieuville Lieu-dit Le Bas Chemin Le théâtre de Vis Comica Quessoy