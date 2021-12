Petit boulot pour vieux clown Marseille 3e Arrondissement, 7 janvier 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Petit boulot pour vieux clown Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement

2022-01-07 – 2022-01-29 Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Jadis, ils ont travaillé ensemble chez Humberto. La joie des retrouvailles fait bientôt place à la dispute car l'offre ne concerne qu'un seul poste. Peu à peu, les trois vieux copains deviennent trois gladiateurs tragiques des temps modernes qui luttent pour survivre tout en se faisant l'illusion qu'ils ont été appelés pour sauver ce qui reste encore du « grand art du cirque ».



Matei Visniec, est l’un des auteurs les plus joués au Festival Off d’Avignon et aussi l’auteur dramatique le plus joué en Roumanie depuis la chute du communisme.



Virginie Lemoine s’empare de ce texte et explore l’âme humaine dans ce qu’elle recèle de plus étonnant, de plus généreux, de plus mesquin ou de plus noir.



Avec une infinie délectation, elle va tenter d’élucider qui, de ces trois clowns, peut prétendre être le meilleur candidat. Le plus talentueux ? Le plus facétieux ? Le plus original ? Le plus inventif ? Le plus charismatique ? Ou simplement le plus vieux ?



Un suspens haletant d’autant plus que ces trois là se connaissent parfaitement, s’apprécient par moment mais ont surtout en commun une semblable et vitale priorité : décrocher le boulot et éliminer l’autre…



Sous sa direction, vont s’ébrouer trois comédiens de génie, pour la première fois réunis sur scène : ­Pierre Forest, Molière en 2017, Serge Barbuscia, et Richard Martin.



Stratégies, jeux d’alliances et batailles inexorables vont se dérouler sous nos yeux ébahis.



Attention talents explosifs !!!

Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement

