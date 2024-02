Petit botaniste en herbe Méry-Bissières-en-Auge, jeudi 1 août 2024.

Petit botaniste en herbe Méry-Bissières-en-Auge Calvados

Quelle jolie plante ! Mais quel est son nom ? Son histoire ? Est-elle protégée ?

Devenez un véritable botaniste et partez à la recherche et à la découverte des plantes de la lande du Tertre Bizet à travers différents ateliers.

(3km/2h) Niveau 2

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 14:30:00

fin : 2024-08-01 16:30:00

Mairie de Bissières

Méry-Bissières-en-Auge 14370 Calvados Normandie

