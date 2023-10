Les aventures du prince Ahmed Petit bois de Bagatelle Toulouse, 7 juillet 2023, Toulouse.

Les aventures du prince Ahmed Vendredi 7 juillet, 22h30 Petit bois de Bagatelle Entrée libre

Dessin animé onirique et majestueux, particulièrement adapté aux enfants, ce film muet issu des contes Les mille et une nuits étonne par sa beauté et sa poésie. Les musiciens joueront en direct, en mêlant un accompagnement acoustique emprunt de tradition à des compositions résolument actuelles.

Claviers Arthur Guyard / Trompette Nicolas Algans

Précédé de plusieurs concerts et autres animations, petite restauration sur place.

Accès Impasse du Bachaga Boualam – Métro Bagatelle

Petit bois de Bagatelle Impasse du Bachaga Boualam Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T22:30:00+02:00 – 2023-07-07T23:35:00+02:00

2023-07-07T22:30:00+02:00 – 2023-07-07T23:35:00+02:00

cinesouslesetoiles2023

© Carlotta Films