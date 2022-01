PETIT BLACK MOVIE 2022 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève Catégorie d’évènement: Genève

À l’occasion de l’année thématique « Genre & Diversité » au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR), quatre films issus du programme « Héro·ïne·s » (Black Movie 2021) et abordant des questions liées aux identités de genre et au patriarcat seront présentés et suivis d’une discussion avec le public. Aux quatre coins du globe, des enfants défient les normes et l’autorité afin d’exister pleinement en tant qu’individus : une Turque et une Marocaine tentent de se faire leur place dans une société dirigée par les hommes, un Argentin essaie de faire accepter à son père sa véritable identité… Une sélection qui casse les préjugés et pousse à l’émancipation ! Âge légal : 10 ans / Âge suggéré : 12 ans / 91’ / Vo st fr Découvrez le programme détaillé de cette collaboration avec le festival Black Movie ! Hush! – Turquie – 15’ Troublemaker – Nigeria – 11’ El nombre del hijo – Argentine – 13’ Doah – Maroc – 15’

gratuit

Projection de quatre films issus du programme « Héro·ïne·s » qui abordent des questions liées aux identités de genre et au patriarcat, suivie d'une discussion avec le public. Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Avenue de la Paix 17, 1202 Genève

