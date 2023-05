Exposition « NAGUEROTYPE Snarck » au Château du Mas de Montet Château Le Mas de Montet, 16 mai 2023, Petit-Bersac.

Exposition « NAGUEROTYPE Snarck » au Château du Mas de Montet. De 14h à 18h la semaine – de 10h à 18 h le samedi & dimanche.

2023-05-16 à ; fin : 2023-05-21 . .

Château Le Mas de Montet

Petit-Bersac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition « NAGUEROTYPE Snarck » at the Château du Mas de Montet. From 2pm to 6pm during the week – from 10am to 6pm on Saturday & Sunday

Exposición « NAGUEROTYPE Snarck » en el Château du Mas de Montet. De 14:00 a 18:00 los días laborables – de 10:00 a 18:00 los sábados y domingos

Ausstellung « NAGUEROTYPE Snarck » im Château du Mas de Montet. Von 14 bis 18 Uhr unter der Woche – von 10 bis 18 Uhr am Samstag & Sonntag

