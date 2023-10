Marche Rose Petit bassin Le pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique Marche Rose Petit bassin Le pouliguen, 15 octobre 2023, Le pouliguen. Marche Rose Dimanche 15 octobre, 09h00, 09h30, 10h00 Petit bassin Participation: 5 Marche rose en faveur de la lutte contre le cancer du sein. RDV 15 mn avant le départ: 9h pour le 12km

9h30 pour le 8 km

10h pour le 4 km Arrivée vers 12h au Bois du Pouliguen pour partager le verre de l’amitié. Inscriptions et renseignements:

Inscriptions et renseignements:

randoceane.pouliguen@gmail.com – randoloisirspouliguennais@gmail.com

Petit bassin
Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen
Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique
Pays de la Loire

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

