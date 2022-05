petit bal Salle du Foyer Rural,Cortambert (71)

Salle du Foyer Rural, Cortambert (71), le lundi 6 juin à 14:30

Un lundi de Pentecôte comme un dimanche, avec un petit bal animé par les musiciens présents, pour un répertoire varié. Buvette et crêpes sur place. Renseignements : 03 85 50 01 94 *source : événement [petit bal ](https://agendatrad.org/e/36338) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

libre, au chapeau

2022-06-06T14:30:00 2022-06-06T18:30:00

