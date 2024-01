Petit Bal en Famille pour les 3/6 ans La Casa des Enfants Paris, samedi 20 janvier 2024.

Le samedi 20 janvier 2024

de 15h30 à 16h30

Le samedi 20 janvier 2024

de 14h00 à 15h00

.Public enfants adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans. payant

20€ > 1enfant/1 adulte

25€ > 1enfant/2 adultes – Au choix 1 ou 2 adultes par enfant. maman, papa ou mami, papi, tati, tonton…

Inscription obligatoire / Places limitées (8 enfants maximum)

Entrez dans la danse et partagez la folie du mouvement et de la musique, en binôme avec votre enfant, dans la joie et la complicité

Il s’agira de découvrir et d’explorer de nouvelles sensations corporelles pour inventer, créer une nouvelle manière d’entrer en relation avec votre enfant. Tous ensemble dans la danse, pour s’amuser et partager un petit bal ludique en famille.

Il n’est pas nécessaire de savoir danser (loin de là !). A travers des jeux musicaux, ainsi que des petites chorégraphies à faire, à inventer et à improviser tous ensemble, Estefania vous guidera en toute bienveillance et simplicité.

Alors, tous en piste !

La Casa des Enfants 11 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : https://lacasadesenfants.fr/ +33140407360 lacasa.desenfants@gmail.com https://www.facebook.com/ https://www.facebook.com/ lacasadesenfants.fr

fb Bal en famille