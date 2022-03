petit bal du Battement d’Ailes 4,Lauconie,Cornil (19)

Autour des musiciennes et musiciens du groupe zic zad, il s’agit d’un bal pour apprendre et se perfectionner dans les danses et les musiques traditionnelles. Il est ouvert à toutes et tous, danseuses, danseurs, musiciennes, musiciens, que l’on soit débutant ou expérimenté. le repertoire de musique est accessible en ligne ([https://lewebpedagogique.com/eoline). Mais chaque musicienne ou musicien peut enrichir le répertoire avec sa musique](https://lewebpedagogique.com/eoline) En début de bal apprentissage de 2 ou 3 danses pour que l’on puisse tous danser ensemble *source : événement [petit bal du Battement d’Ailes](https://agendatrad.org/e/35977) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec zic zad

