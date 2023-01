PETIT BAL D’HIVER COSTUMÉ La Bernerie-en-Retz, 15 février 2023, La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz.

PETIT BAL D’HIVER COSTUMÉ

Salle Bellevue La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

2023-02-15 15:30:00 – 2023-02-15 16:30:00

La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique

La Bernerie-en-Retz

« Quand on fait des crêpes chez nous, maman nous invitent… »



Damoiselles, Damoiseaux, princesses, chevaliers et fou du Roy !

Revêtez vos plus beaux atours, vos plus beaux costumes, c’est le temps du carnaval ! Et venez danser au Petit Bal d’hiver avec Les Danceries Jade de Retz de Tradifolie en partenariat avec Kerverner Raëz Dansou. Une après-midi festive pour découvrir en famille, des danses du moyen-âge ou de la Renaissance, bretonnes et traditionnelles.

Petit Bal d’Hiver costumé, pour découvrir en famille des danses du Moyen-âge, de la Renaissance, et des danses bretonnes et traditionnelles.

tradifolie@gmail.com +33 6 22 41 43 85 http://www.tradifolie.org/

La Bernerie-en-Retz

dernière mise à jour : 2023-01-10 par