PETIT BAL DE PRINTEMPS Salle Bellevue La Bernerie-en-Retz, mercredi 24 avril 2024.

Envie de danser ? Alors en place pour une maraîchine qui swingue ! Un bal jeune public au Pays de Retz, un voyage dansant et festif ! Venez danser en famille dans une belle ambiance chaleureuse et colorée, n’hésitez pas ! Et vous découvrirez des danses de la Renaissance, bretonnes et traditionnelles… Nous vous donnons rendez-vous pour 3 pas de danses et plus, au Petit Bal du Printemps !

Découvrez ici les événements proposés par La Bernerie-en-Retz .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:30:00

fin : 2024-04-24 16:30:00

Salle Bellevue Place Bellevue

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire tradifolie@gmail.com

