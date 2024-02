Petit bal de La Seiche, thé dansant avec l’orchestre Styve’s Music La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Cessenaz, dimanche 18 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-18 12:00

Fin : 2024-03-31 17:00

Tous les dimanches l’orchestre Styves’s Music animes la Seiche avec des danses de salon : pasos /valses / fox / madisons / kuduros / sambas chacha cumbias/ mambos / tarentelles / rocks / twists /charlestons / boléros / discos / danses en ligne.

Avec Bar et restauration

infos : la Seiche (Sevrier, près d’Annecy)

La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route de piron Sevrier Cessenaz 74320 Haute-Savoie