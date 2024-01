THE ANSWER PETIT BAIN Paris, dimanche 14 avril 2024.

GARMONBOZIA présente THE ANSWER GUESTAprès sept longues années, THE ANSWER, l’un des principaux pionniers de ce que l’on appelle aujourd’hui la nouvelle vague du rock classique, est de retour avec son très attendu 7ème album, Sundowners .Groupe de scène époustouflant, ils ont ouvert pour les plus grands comme les ROLLING STONES, AEROSMITH ou encore AC/DC, qui les a emmenés à travers le monde et dans certaines des plus grandes salles de la planète.En 2020, THE ANSWER signe avec le label Golden Robot Records pour produire un tout nouvel album studio, sorti en mars 2023. Sundowners est produit par le producteur de rock britannique Dan Weller (ENTER SHIKARI, BURY TOMORROW, THOSE DAMN CROWS) et enregistré aux studios Middle Farm dans le Devon.Les quatre rockers irlandais se sont de nouveau regroupés autour de cet album avec l’intention non seulement de rallumer l’étincelle mais de la faire brûler plus fort que jamais en exploitant l’énergie et la passion qui les habite pour la musique rock.

Tarif : 26.40 – 26.40 euros.

Début : 2024-04-14 à 19:00

Réservez votre billet ici

PETIT BAIN 7 PORT DE LA GARE 75013 Paris 75