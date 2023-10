BELPHEGOR PETIT BAIN Paris, 4 décembre 2023, Paris.

BELPHEGOR PETIT BAIN a lieu à la date du 2023-12-04 à 18:30:00.

Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

GARMONBOZIA présente BELPHEGOR ARKONA ATROCITY CONFESSLes titans du black death metal BELPHEGOR sont fiers d’annoncer la deuxième partie de leur 30 YEAR ANNIVERSARY PROCESSIONS à travers l’Europe, pour promouvoir leur nouvel album, THE DEVILS sorti en juillet 2022.BELPHEGOR partagera cette tournée avec 3 invités spéciaux. Le groupe de Metal russe ARKONA qui fera la promotion de son dernier album Kob ; le groupe d’Alex Krull, ATROCITY [GER] qui présente son dernier album Okkult III ; et CONFESS [NO/ IRAN]. Ave! With pleasure, we announce the venues we will invade during this 30 year Jubiläum. One more show will be added. Where will you attend this tour? In Musick, Helmuth

Réservez votre billet ici

M° 6 : Quai de la Gare M° 14 / RER C : Bibliothèque François Mitterrand Bus 62 arrêt BnF / Bus 89 arrêt Quai de la gare

PETIT BAIN

7 PORT DE LA GARE Paris 75013

