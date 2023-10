L’INOUBLIABLE HALLOWEEN – L INOUBLIABLE HALLOWEEN PETIT BAIN Paris, 31 octobre 2023, Paris.

L’INOUBLIABLE HALLOWEEN – L INOUBLIABLE HALLOWEEN PETIT BAIN a lieu à la date du 2023-10-31 à 14:30:00.

Tarif : 17 à 21 euros.

L’Inoubliable Halloween avec Les Zélectrons Frits : un concert de Rock pour fêter Halloween en famille !C’est devenu un incontournable pour les enfants et familles qui cherchent à faire la fête avec du vrai rock dans une vraie salle de concert. Peut-être leur premier concert de Rock ?Déguisez-vous et embarquez sur Petit Bain sur la Seine pour ce concert accessible aux enfants dès 5 ans (fortement déconseillé au moins de trois ans). Vos enfants vont adorer, et vous aussi !Inspirées par les enfants mais sans non plus les prendre pour des billes, les chansons offrent un moment drôle, mais surtout une première approche du concert de rock live avec des vrais musiciens et de vrais instruments : batterie, guitares électriques, basse…Les enfants et les parents en redemandent. Pendant une heure, on danse, on rit, on fait la fête. Normal, pour un bal rock !Quelques astuces à savoir :Le niveau sonore est adapté aux petites oreilles.Déconseillé aux moins de 3 ans.Les enfants doivent être accompagnés par un adulte et restent sous sa responsabilité.Cette année, une seule séance à 14h, alors réservez vite car le Petit Bain se remplit !

Réservez votre billet ici

M° 6 : Quai de la Gare M° 14 / RER C : Bibliothèque François Mitterrand Bus 62 arrêt BnF / Bus 89 arrêt Quai de la gare

PETIT BAIN

7 PORT DE LA GARE Paris 75013

