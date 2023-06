Ateliers Rap tes classiques Petit Bain Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Ateliers Rap tes classiques Petit Bain Paris, 10 juillet 2023, Paris. Ateliers Rap tes classiques 10 – 15 juillet Petit Bain Places limitées (10 personnes), 12-17 ans Rap tes classiques, c’est une initiation au rap et au beatmaking. Les participant·es seront amené·es à interpréter à la sauce hip hop des textes de littérature classique avec les artistes du groupe Photograph. Ce seront les participant·es qui composeront l’instrumentale sur laquelle raper les textes choisis. Le dernier atelier sera une session d’écoute des créations réalisées pendant les ateliers, au Centre Paris Anim René Goscinny (Paris 13), partenaire du projet. Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France 06 85 81 67 33 https://petitbain.org/ [{« type »: « email », « value »: « maud@petitbain.org »}] Au pied de la Bibliothèque Nationale de France,

à côté de la piscine Joséphine Baker Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T15:30:00+02:00 – 2023-07-10T17:30:00+02:00

2023-07-15T15:30:00+02:00 – 2023-07-15T17:30:00+02:00 ©Petit Bain Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Petit Bain Adresse 7 port de la Gare 75013 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Petit Bain Paris

Petit Bain Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ateliers Rap tes classiques Petit Bain Paris 2023-07-10 was last modified: by Ateliers Rap tes classiques Petit Bain Paris Petit Bain Paris 10 juillet 2023