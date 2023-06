Concert dessiné Theodora x Morgane Guerry Petit Bain Paris, 7 juillet 2023, Paris.

Concert dessiné Theodora x Morgane Guerry Vendredi 7 juillet, 19h30 Petit Bain Entrée libre

Cet été, Petit Bain met à l’honneur les liens entre musique et illustration avec un concert dessiné par l’illustratrice Morgane Guerry et l’artiste Theodora. Après des ateliers de dessin et des balades dessinées dans le 13ème, Morgane Guerry revient à Petit Bain pour un concert dessiné, elle illustrera en direct le live de Theodora, entre sonorités pop et electro.

Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France 06 85 81 67 33 https://petitbain.org/ Au pied de la Bibliothèque Nationale de France,

à côté de la piscine Joséphine Baker

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T19:30:00+02:00 – 2023-07-07T21:15:00+02:00

2023-07-07T19:30:00+02:00 – 2023-07-07T21:15:00+02:00

©Morgane Guerry/Petit Bain