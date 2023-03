SAODAJ à Paris (75) Release party PETIT BAIN, 19 mars 2023, Paris.

SAODAJ à Paris (75) Release party Dimanche 19 mars, 19h00 PETIT BAIN

Petit Bain présente : SAODAJ + Nicolas Bras

ALBUM RELEASE PARTY

Retrouvez Saodaj et son Maloya nomade à Paris pour un concert unique à Petit Bain. Nicolas Bras sera en première partie, un ami de coeur du groupe, qui a grandement participé à leur nouvel album LAZ.

▂ SAODAJ

Après 300 concerts à La Réunion et à l’international, Marie Lanfroy, Jonathan Itéma et leur groupe se sont consacrés à la réalisation de leur nouvel album : « Laz ». L’écriture de ce disque allie poésie des langues créole et française, percussions traditionnelles du Maloya et instruments classiques comme le violoncelle. Émancipation, justice, résilience : avec passion et humilité, les textes s’indignent, les textes rêvent.

La poésie engagée de Saodaj aborde des thèmes fondamentaux comme la soif de justice, la lutte pour la liberté, le devoir de mémoire et la transmission. Leur création musicale est vécue comme une nécessité : «Elle nous aide à accepter le monde tel qu’il nous est offert aujourd’hui, avec ses beautés et ses laideurs, sans nous résigner à la fatalité. »

https://youtu.be/FlBUyVmshHo

Preière partie :

▂ Nicolas Bras

Nicolas Bras propose son projet solo « Musiques de Nulle Part » qu’il utilise tel un laboratoire et un lieu d’expression personnelle. Il a pioché une vingtaine d’instruments de musique parmi les milliers de prototypes de vents, cordes, percussions et autres instruments inclassables, fruits de 10 ans de fabrication d’instruments à partir de tuyaux, vieille ferraille, bois recyclé, objets détournés etc.

https://youtu.be/XAlkWxTWFKc

–

Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

–

PETIT BAIN 7 port de la gare 75013 PARIS Paris 75013 Quartier de la Gare Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://petitbain.org/evenement/saodaj-nicolas-bras/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/Saodaj_PetitBain »}] [{« data »: {« author »: « Wax Booking », « cache_age »: 86400, « description »: « SAODAJ en tournu00e9e dans l’hexagone – Mars/avril 2023nnPage artiste : https://www.wax-booking.com/artiste/saodaj/nYouTube : https://www.youtube.com/user/SaodajnInstagram : https://www.instagram.com/saodaj_music/nFacebook : https://fr-fr.facebook.com/saodajnnBooking : WAX BookingnManagement : KASKAS », « type »: « video », « title »: « Teaser SAODAJ | Tournu00e9e LAZ (long version) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/FlBUyVmshHo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=FlBUyVmshHo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCvSkUumf19jK3gyaxV0y-xA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/FlBUyVmshHo »}, {« data »: {« author »: « Kastor AcoustiK Sessions », « cache_age »: 86400, « description »: « Je vous le donne en mille : la piscine de Mangombroux !nC’est avec un brin de nostalgie que nous vous proposons cette balade un peu moins acoustique que d’habitude, avec le talentueux Nicolas Bras. nNostalgie pour les moments passu00e9s dans ce beau bassin de natation, mais aussi pour l’u00e9quipe de tournage, avec qui c’u00e9tait notre derniu00e8re collaboration. nNous en profitons pour leur tirer notre chapeau et les fu00e9liciter pour l’excellente qualitu00e9 du travail accompli, un gros big up u00e0 toute l’u00e9quipe. », « type »: « video », « title »: « Kastor AcoustiK Sessions #20 | Nicolas Bras », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/XAlkWxTWFKc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=XAlkWxTWFKc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCpwm6xnrllb6EAgGVSU4grA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/XAlkWxTWFKc »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T19:00:00+01:00 – 2023-03-19T23:00:00+01:00

2023-03-19T19:00:00+01:00 – 2023-03-19T23:00:00+01:00

LA REUNION MALOYA