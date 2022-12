Tunis Sur Seine X Petit Bain ( RELEASE PARTY) : Kohhen El Kef ( tunisie / indie rock arabe) + Yassin Karoui Band (Tunisie / Blues & rock) Petit bain, 27 janvier 2023, Paris.

10€ early birds, 12€ en prévente, 15€ sur place

Petit bain 7 port de la gare paris 75013 Quartier de la Gare Paris 75013 Île-de-France

Kohhen El Kef (Indie Rock Arabe – Tunisie)

Après des années pasées à rencontrer – avec son oud (luth en arabe) – des musiciens des différents horizons et quatre albums à son actif, Abderraouf Ouertani revient avec un projet qui se veut radicalement différent : Kohhen El Kef ou les oracles du Kef.

Avec ce pseudonyme en référence à la ville de ses origines de sa tribu paternelle, Ouertane, il renoue avec sa passion pour la grande famille du Rock, avec sa guitare folk qu’il a acheté à 16 ans, avec sa voix qu’il a échangé un temps contre des cordes de luth… mais surtout avec sa langue maternelle. Car il s’agit de chansons rock en dialecte tunisien, ancrées dans un paysage poétique et mystique nord africain et arabe.

???? : https://www.facebook.com/kohhenelkef/

Yassine Karoui Band (Blues & Rock – Tunisie)

Yassine Karoui est un musicien, auteur-compositeur tunisien qui vit et travaille en France depuis 2013. Il a été bercé par la percussion de la musique tunisienne et la musicalité des ténors.

Autodidacte et passionné, il apprend seul à jouer de la guitare et découvre rapidement le Blues, et avec lui, la liberté du rythme et l’équilibre des notes. Il se fait connaître sur la scène musicale Blues et Jazz grâce à son jeu de guitare généreux et inventif et sa voix brut. Yassine cofonde son premier groupe Métèques (1999) et ensuite Road 66 (2005) avec lequel il se produit pendant huit ans dans tous le pays pour participer à des festivals emblématiques tels que Jazz à Carthage, Jazz à Tabarka et Sicca Jazz. Une fois installé en France, il décide de développer de nouveaux projets comme le groupe The Gamblers (2013), Personal History (2018) et Rien qu’une autre année (projet hommage à Mahmoud Darwich – 2019), en parallèle, il poursuit son engagement avec des associations et des collectifs d’artistes pour la promotion de la culture musicale Blues en France et en Tunisie. Depuis 2010, il travaille sur son premier album solo « Dog’s Life » sortie officiellment en décembre 2022.

????: https://www.yassinekaroui.com/



