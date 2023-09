Petit Bain fête ses 12 ans ! Petit Bain Paris, 28 septembre 2023, Paris.

Le jeudi 28 septembre 2023

de 18h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Petit Bain fête ses 12 ans avec Santa Salut, Kyne, Dirtilarita et Nique la radio !

Le 28 septembre, Petit Bain fête son anniversaire et souffle ses 12 bougies ! 12 ans que la barge joue les défricheurs et ouvre sa scène à autant d’artistes talentueux·ses qu’à ses publics toujours plus nombreux et toujours plus somptueux·se·s ! Et oui, 12 ans déjà que les musiques mondiales se croisent et nous rassemblent pour nous émerveiller ! Et parce que 12 ans ce n’est pas encore l’âge de la maturité, Petit Bain souhaite encore chahuter. Alors pour souffler ses bougies, Petit Bain a convié des artistes aussi badass que talentueux·se·s et engagé·e·s dans le hip hop, la trap ou le reggaeton en prenant la direction de l’Espagne avec @santa.salut @imkyne @dirtilarita @nique.radio. Ça va secouer comme une grosse piñata !

Petit Bain 7 port de la gare 75013 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/3509819502621160 https://petitbain.org/evenement/petit-bain-fete-ses-12-ans/

