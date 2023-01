Petit aventurier Sauvagnon, 18 janvier 2023, Sauvagnon .

Petit aventurier

Bois de Sauvagnon Chemin du Bois Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques Chemin du Bois Bois de Sauvagnon

2023-01-18 13:30:00 – 2023-01-18 17:00:00

Chemin du Bois Bois de Sauvagnon

Sauvagnon

Pyrénées-Atlantiques

EUR 20 20 Partez avec nous à l’aventure au Bois de Sauvagnon et apprenez les rudiments de la vie en pleine nature à travers une chasse au trésor, la construction d’une cabane, la fabrication d’un arc et de ses flèches.

L’occasion de découvrir la faune et la flore locales, d’utiliser un couteau en toute sécurité, à faire du feu…

Mais aussi de dépasser ses propres limites, d’apprendre plus sur soi et sa nature et d’oser aller vers l’inconnu. Le goûter nature est offert.

Alors si vous avez entre 5 et 11 ans et que vous voulez passer l’après-midi Dans la peau d’un P’tit Aventurier c’est pour vous !

Partez avec nous à l’aventure au Bois de Sauvagnon et apprenez les rudiments de la vie en pleine nature à travers une chasse au trésor, la construction d’une cabane, la fabrication d’un arc et de ses flèches.

L’occasion de découvrir la faune et la flore locales, d’utiliser un couteau en toute sécurité, à faire du feu…

Mais aussi de dépasser ses propres limites, d’apprendre plus sur soi et sa nature et d’oser aller vers l’inconnu. Le goûter nature est offert.

Alors si vous avez entre 5 et 11 ans et que vous voulez passer l’après-midi Dans la peau d’un P’tit Aventurier c’est pour vous !

+33 6 82 22 59 21 Dans le chapeau d’Olivier

Dans le chapeau d’Olivier

Chemin du Bois Bois de Sauvagnon Sauvagnon

dernière mise à jour : 2023-01-09 par