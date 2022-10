Lundi de l’Ina : Le nucléaire, un regard sociohistorique Petit auditorium de la BNF Paris Catégorie d’évènement: Paris

Heurs et malheurs de l’énergie nucléaire en France Petit auditorium de la BNF Quai François Mauriac, 75013 Paris Paris 13e Arrondissement Paris 75013 Paris Île-de-France Les archives de l’INA constituent un riche patrimoine pour se saisir de l’histoire passionnée du développement de l’énergie nucléaire en France. Quels furent les motivations politiques derrière la nucléarisation tous azimuts de l’Hexagone ? De quelles manières la régulation de cette filière à haut risque a été pensée et mise en œuvre ? Qu’est devenu entre-temps le mouvement antinucléaire français, jadis l’un des plus forts de l’Europe ? Face aux dérèglement climatique, crises pandémiques et menace de guerre atomique, comment l’industrie nucléaire se réinvente-t-elle à présent ? Sezin Topçu est historienne et sociologue des techniques, chargée de recherche au CNRS. Membre du Centre d’étude des mouvements sociaux (Ehess), elle est l’autrice de l’ouvrage La France nucléaire. L’art de gouverner une technologie contestée (Seuil, 2013).

