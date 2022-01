Petit Atelier Formation MIE de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Petit Atelier Formation MIE de Roubaix, 25 janvier 2022, Roubaix. Petit Atelier Formation

MIE de Roubaix, le mardi 25 janvier à 09:30

### **Un atelier pour vous aider à trouver la formation qui vous correspond et faire les bons choix** Une animatrice vous apportera de précieux **conseils**, individualisés, pour **progresser rapidement** : * Développer votre autonomie en vous facilitant l’entrée en formation : les certifications, les organismes de formation, la **VAE** pour transformer votre expérience en diplôme, le **Compte Personnel de Formation**, l’**Alternance** … * Structurer et organiser votre recherche de formation (quel est votre projet, pour quelles formations, quels financements possibles…) * Préparer votre entrée en formation (faire vos bons choix en terme de certifications et d’organismes de formation et développer votre argumentaire pour les tests de sélection) **Nous vous mettons à disposition toutes les ressources nécessaires pour effectuer vos recherches.**

Sur inscription

Un atelier qui vous aidera à trouver la formation qui vous correspond MIE de Roubaix 78B boulevard du général Leclerc 50100 Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-25T09:30:00 2022-01-25T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu MIE de Roubaix Adresse 78B boulevard du général Leclerc 50100 Roubaix Ville Roubaix lieuville MIE de Roubaix Roubaix Departement Nord

MIE de Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/