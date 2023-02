PETIT À PETIT … – RENDEZ-VOUS CONTES ! Salle polyvalente du Poiré, 5 mars 2023, Les Velluire-sur-Vendée Les Velluire-sur-Vendée.

PETIT À PETIT … – RENDEZ-VOUS CONTES !

2023-03-05 10:00:00 – 2023-03-05 10:30:00

Petit à petit

Des histoires au petit déjeuner !

DIMANCHE 5 MARS – 10h00

Lieu : Salle polyvalente du Poiré à Le Poiré-sur-Velluire (Place du Marché)

Durée : 30 min

Public : de 6 mois à 4 ans

Tarif : gratuit (places limitées – réservation à l’Office de Tourisme). Les adultes accompagnants doivent également réserver leur place.

– – – – – –

Nadège Rigalleau – Compagnie L’embrasure

Un oiseau sort de sa coquille et… petit à petit… construit son nid :

“Que c’est bon d’être dans son nid douillet, bien au chaud dans son cocon !”

Et puis le temps passe, et notre volatile s’ennuie.

Il aimerait sortir de sa cage et voir du paysage mais pour cela, il faut prendre son envol :

“Dis-moi nuage, ô doux nuage, est-ce qu’un jour comme toi je pourrai voler ?”

Laissez-vous porter dans sa quête ailée, à travers ce parcours émaillé de chansons ouatées.

Après le spectacle, profitons d’un petit déjeuner tout doux, tout chaud offert par la commune et du coin lecture aménagé par la bibliothèque.

– – – – – –

Nouveau : et si vous covoituriez pour aller aux spectacles !

Que vous proposiez un trajet ou que vous en cherchiez un pour ce spectacle, rendez-vous sur https://covoiturage.fontenayvendee.fr/covoiturages-evenements/2384/Petit-a-Petit—Festival-Rendez-vous-Contes et créez votre compte.

Chaque personne proposant un trajet aura droit à un kit Mobi contes à récupérer à l’entrée !

– – – – –

Festival organisé par la ville de Fontenay-le-Comte et la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée. En partenariat avec la bibliothèque et la commune des Velluire-sur-Vendée.

Pendant un mois, sillonnez le pays et mettez-vous à l’heure de la convivialité et des rencontres. Suivez ces artistes, souffleurs de verbes et de folies qui viennent ré-enchanter nos vies …

tourisme@fontenayvendee.fr +33 2 51 69 44 99 https://boutique.fontenay-vendee-tourisme.com/billetteries/rendez-vous-contes/cpfv-0503-rendez-vous-contes-petit-a-petit

