Petit à petit l’enfant grandit Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Petit à petit l’enfant grandit Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire, 29 novembre 2022, Nantes. 2022-11-29

Horaire : 13:45 16:15

Gratuit : oui Vivre et grandir ensemble est un cycle de huit ateliers thématiques de 2 h 30 les mardis après-midis, en petit groupe, pour acquérir les outils de parentalité positive, mieux comprendre ses enfants, échanger, se soutenir et embellir sa vie de parents. Créé par Catherine Dumonteil-Kremer et animé par Corinne Prézélus, accompagnante en parentalité. Atelier de présentation Atelier 1 : L’écoute Atelier 2 : Les besoins physiologiques Atelier 3 : La joie de vivre en famille Atelier 4 : La peur et les colères Atelier 5 : Poser des limites Atelier 6 : Quand la colère nous emporte Atelier 7 : L’apprentissage Atelier 8 : Renaître à soi-même en accompagnant ses enfants Sur inscription. Gratuit. Engagement demandé pour l’ensemble du cycle. Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 49 94 10 halveque@accoord.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire Adresse 23 Rue Léon Serpollet Ville Nantes lieuville Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire Nantes Departement Loire-Atlantique

Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Petit à petit l’enfant grandit Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire 2022-11-29 was last modified: by Petit à petit l’enfant grandit Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire 29 novembre 2022 Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique