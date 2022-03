Petit à petit l’enfant grandit Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire, 9 avril 2022, Nantes.

2022-04-09 Des histoires, des comptines et chansons pour les tout-petits. Plusieurs thématiques : autour de leur vie quotidienne ou voyage autour du monde. A partir de 18 mois. Gratuit Bibliothèque de la Halvêque

Horaire : 10:30 12:00

“Petit à petit l’enfant grandit” est un projet d’accompagnement et de soutien à la parentalité proposé par la Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire. Groupe de parole, éveil musical, lectures, rencontres avec des professionnels… de nombreuses activités sont offertes aux parents. Au programme : Les matins qui font du bien : à partir du 14 mars, à 9h15 Des ateliers famille : à partir de 21 mars, à 10h Rencontres individuelles : à partir du 25 avril, à 9h10 Des pauses partum : mardi, de 14h à 16h00 ( à partir du 15 mars) Des ateliers réguliers : – Enfantines : mercredi 23 mars à 10h30, samedi 9 avril à 10h30, mercredi 4 mai à 10h30 et mercredi 1er juin à 10h30 à la Bibliothèque de la Halvêque. Des histoires, des comptines et des chansons pour les tout-petits (à partir de 18 mois). – Bobines pour bambins : mercredi 20 avril à 10h30 Projection d’un film adapté aux tout-petits (à partir de 2 ans)

Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire adresse1} Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 49 94 10 halveque@accoord.fr