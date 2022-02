Petit à petit l’enfant grandit Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Petit à petit l’enfant grandit Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire, 26 février 2022, Nantes. 2022-02-26

Horaire : 16:00 18:00

Gratuit : oui 0 à 7 ans La maison de quartier de la Halvêque vous invite le samedi 26 février 2022 à Petit à petit l’enfant grandit, un événement gratuit et accessible aux enfants de 0 à 7 ans, accompagnés de leurs parents. Au programme : 10h30 : Wazo, spectacle musical intéractif dans la salle LCR – Rue François Hennebique, Nantes 16h00 : Lectures « les enfantines » à la bibliothèque de la Halvêque, Rue Léon Serpollet, Nantes 16h30 : Atelier musical avec comptoirs du rêve, Maison de quartier Halvêque, Rue Léon Serpollet Evénement gratuit et sans réservation Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire adresse1} Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 49 94 10 halveque@accoord.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire Adresse 23 Rue Léon Serpollet Ville Nantes Age maximum 0 à 7 ans lieuville Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire Nantes Departement Loire-Atlantique

Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Petit à petit l’enfant grandit Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire 2022-02-26 was last modified: by Petit à petit l’enfant grandit Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire 26 février 2022 Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique