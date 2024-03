Petikili 0–2 ans Le Labo – Cambrai Cambrai, samedi 13 avril 2024.

Petikili 0–2 ans Petikili offre un moment privilégié pour les tout-petits ! Profitez de lectures d’histoires, de jeux de doigts et de comptines lors de ce doux instant à partager entre parents et enfants. Samedi 13 avril, 10h30 Le Labo – Cambrai

Petikili est l’endroit idéal pour partager des histoires, des chansons, des comptines et des jeux de doigts avec votre tout-petit !

Installez-vous confortablement sur des coussins, avec votre enfant sur vos genoux ou à côté de vous, et profitez ensemble d’un moment doux. Les yeux et les oreilles grands ouverts, parents et enfants se laissent emporter par les histoires qui se déroulent devant eux, applaudissant ou chantant lorsque la comptine leur est familière.

Informations pratiques

Pour les 0–2 ans, accompagnés d’un adulte.

Le samedi 13 avril 2024, à 10h30.

Durée 30 min.

Gratuit. Sur réservation au Labo ou au 03 74 51 00 00

Rendez-vous au Petit théâtre.

Le Labo – Cambrai 2 rue Louis Renard Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Le labo CAC Cambrai