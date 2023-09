Randonnée urbaine interactive Peterson Ridge Metra station Chicago, 15 octobre 2023, Chicago.

Randonnée urbaine interactive Dimanche 15 octobre, 10h00 Peterson Ridge Metra station Sur inscription

Cette randonnée urbaine interactive dans les quartiers de Edgewater et West Ridge vous menera de Experimental Sound Studio à Devon Avenue en passant par le site de la future station Metra de Peterson Ridge.

Peterson Ridge Metra station 1810 W Peterson Ave, Chicago, IL 60660 Chicago 60660 Cook County Illinois +17732308160 https://www.goodcitygroup.com/projects/peterson-metra-walk-2023 https://ocarchi.com/;https://www.instagram.com/oca.rchi/ [{« type »: « email », « value »: « odilecompagnon@rcn.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/interactive-walk-around-the-peterson-metra-station-site-tickets-717149532557 »}] Balade dans les quartiers West Ridge et Edgewater qui seront bientot desservis par une toute nouvelle gare de passagers Metra. CTA bus 84, ou 22, Ligne rouge stations Thorndale ou Bryn Mawr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T17:00:00+02:00 – 2023-10-15T20:00:00+02:00

