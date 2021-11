Roubaix Le Temple Protestant Nord, Roubaix Peter Von Poehl Le Temple Protestant Roubaix Catégories d’évènement: Nord

le vendredi 21 janvier 2022 à 21:00

PETER VON POEHL ————— Compagnon de l’autrice Marie Modiano et frère de l’artiste plasticienne Charlotte von Poehl, le songwriter suédois ne semble pas en manque d’inspiration. Son second album, Memories From Saint-Forget – du nom d’un village en région parisienne, est paru le 4 juin dernier. Composé pendant le confinement, il nous livre dix joyaux de pop orchestrale et onirique aux arrangements finement ciselés. Une méthode de travail en solitaire et un univers musical aussi subtil que luxuriant. [https://youtu.be/nEhRxuq43kM](https://youtu.be/nEhRxuq43kM)

TARIF : 15€

TARIF : 15€
#pop #psychédélique
Le Temple Protestant
29 Rue des Arts, 59100 Roubaix

2022-01-21T21:00:00 2022-01-21T23:00:00

