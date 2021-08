Genève Maison de Rousseau et de la Littérature Genève Peter und so weiter Maison de Rousseau et de la Littérature Genève Catégorie d’évènement: Genève

Maison de Rousseau et de la Littérature, le mardi 7 septembre à 19:00

Peter est un homme sans âge. Il habite le Dorf Z., vit de petits boulots, s’endort ici et là. Un jour au Café du Nord, un ami lui demande quand il commencera « la vraie vie ». Cette question entraîne Peter dans une longue quête. Mais où se cache « la vraie vie »: dans le terrain vague, dans les parcs ou aux arrêts de tram, dans l’amour ? Peter cherche intensément et nous voilà emportés avec lui dans cette odyssée existentielle. Alexandre Lecoultre a reçu un des Prix suisses de littérature 2021 pour ce livre qui rappelle l’univers de Walser. Son écriture souple et entraînante, précise et audacieuse, porte en elle une musique haletante. Dans la bouche de son protagoniste, les langues s’entremêlent pour tracer une envolée quotidienne où se joue le sens de l’existence, un sens qui échappe à chaque pas. **Alexandre Lecoultre** Ecrivain et anthropologue, Alexandre Lecoultre est né en Suisse romande en 1987 et vit à Berne. Il est une des récentes révélations de la littérature romande. Son récit _Moisson_ (éd. Monographic 2015) s’est fait remarquer et a été présenté en 2019 sous forme d’une lecture musicale lors du festival Fureur de lire. **Julien Paillard** Né à Genève en 1986, Julien Paillard étudie à la Haute Ecole de musique des arts de Berne (HKB), puis poursuit sa formation à la Haute Ecole de musique de Lausanne. Il est actif dans de nombreux ensembles et se produit dans des styles éclectiques, de la musique contemporaine à la musique klezmer, en passant par le répertoire classique et le théâtre musical. Avec la pianiste Bojana Antovic, il a fondé le Duo Accordiano ; il travaille régulièrement avec le violoniste Nicolas Penel et la soprano Florence Renaut. **A lire:** Alexandre Lecoultre, _Peter und so weiter_, éd. L’Âge d’Homme, 2020

Chf 10,00 / 8,00 (AVS, étudiants, chômeurs)

Au rythme de l’accordéon de Julien Paillard, l’écrivain Alexandre Lecoultre lit son texte Peter und so weiter. Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève Genève

2021-09-07T19:00:00 2021-09-07T21:30:00

