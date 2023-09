Peter Pan, le musical Bobino Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Du samedi 07 octobre 2023 au mercredi 14 février 2024 :

.Tout public. payant

A partir de 20 euros

Peter Pan vous invite à voler à nouveau vers le Pays Imaginaire avec lui, Wendy, et ses deux frères !

Montez à bord du Jolly Roger et affrontez Crochet, Mouche et les pirates ! Partez sur le sentier de la guerre avec Lili la tigresse et toute sa tribu ! Et bien sûr, devenez l’ami des Enfants Perdus.

Après une tournée internationale, du Liban au Maroc en passant par la Martinique et la Tunisie, Peter Pan vous invite à voler à nouveau vers le Pays imaginaire pour 30 représentations exceptionnelles !

Quinze comédiens, chanteurs, danseurs ! Ils naviguent, jouent, chantent en « live », se battent et volent dans de magnifiques décors !

Bobino 14-20, rue de la Gaîté 75014 Paris

Contact : https://bobino.fr/event-pro/peter-pan/ https://billetterie-jmd.tickandlive.com/evenement/peter-pan-2?idwl=1

Charlotte Spillmaecker