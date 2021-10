Peter Pan (jeune public) Saint-André-de-Cubzac, 26 mars 2022, Saint-André-de-Cubzac.

Peter Pan (jeune public) 2022-03-26 – 2022-03-26

Saint-André-de-Cubzac Gironde

Il est d’usage d’opposer l’enfance au “monde des adultes”. En témoigne l’histoire de Peter Pan… À moins qu’il y en ait une autre lecture ?

Julie Teuf a repris la première mise en mots de l’histoire de Peter Pan, a décidé d’en saisir les nuances et de, peut-être, la réactualiser un peu (n’est-ce pas Wendy ?) avec une pincée de second degré, un soupçon de situations cartoonesques et un bon fond de cape et d’épée !

Ne vous fiez pas à la malle qui contient le décor : la mise en scène pétille de surprises et ne manque pas d’emmener l’imaginaire au pays de Jamais Jamais.

Un spectacle de théâtre qui ouvre un passage de l’enfance vers l’adulte, et de l’adulte vers l’enfance.

Julie Teuf / Production TnBA [ Théâtre en malle ]

[ Attention aux lieux de représentation ! ]

Saint-Trojan > 11h

Le Champ de Foire > 17h

Dès 7 ans – durée 1h.

Pierre_PLANCHENAULT

dernière mise à jour : 2021-09-28 par