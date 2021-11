Péter Korniss Centre Culturel Hongrois, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

samedi de 14h à 19h

et mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 19h

gratuit

Après les expositions de grande envergure de ces dernières années, l’Institut culturel hongrois de Paris et la Galerie Keller proposent à leur tour une sélection des œuvres les plus emblématiques de l’artiste.

L’œuvre photographique de Péter Korniss est l’une des plus riches de Hongrie. Il fonde sa réputation sur son expérience de photographe-documentariste spécialisé dans le mode de vie et la culture paysanne en l’Europe de l’Est. Ce thème constitue le fil conducteur de son travail depuis ses premiers clichés de maisons de danse en Transylvanie (1967) jusqu’à ses dernières séries conceptuelles autour des coutumes populaires de Noël ou des travailleuses immigrées transylvaines.

Cependant, Korniss réalise également des séries de clichés dans des régions les plus diverses de la planète : en Amérique du Nord et du Sud, au Yémen du Sud, en Sibérie…

En 1978, il commence à s’intéresser à la vie des travailleurs qui font la navette entre leur domicile et leur lieu de travail. Il documente la vie d’András Skarbit pendant dix années : la série intitulée Le navetteur (1988) est considérée comme un tournant, un nouveau point de départ dans la photographie contemporaine hongroise.

La production de Péter Korniss qui s’étend sur plus de 50 ans témoigne des bouleversements sociaux survenus en Europe de l’Est, des conséquences irréversibles de la mondialisation et de la transformation des communautés rurales. Outre pointer du doigt les processus historiques, l’œuvre de Korniss se distingue par l’évolution constante de son style photographique et illustre parfaitement les changements brusques que la discipline a connus au cours ces dernières décennies.

Centre Culturel Hongrois 92 rue Bonaparte Paris 75006

Péter Korniss, Devant la bibliothèque, 2015 (détail).