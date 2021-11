PETER HOOK & THE LIGHT PLAYS ‘JOY DIVISION A CELEBRATION’ – Rock School Barbey Rock School Barbey, 16 mai 2022, Bordeaux.

**Peter Hook** fut également co-gérant de **The Hacienda**, le club mythique de Manchester à l’origine du déferlement des musiques électroniques en Europe, qui accueillait aussi bien les pionniers de Detroit que le jeune frenchy **Laurent Garnier**. C’est aussi lui qui se met aux manettes pour la production d’une partie de l’écurie du label **Factory** (les **Stone Roses** et les **Happy Mondays** en particulier). Avec un tel C.V, **Peter Hook** est logiquement devenu un témoin incontournable de l’histoire du punk, de la new wave et du rock britannique. **Peter Hook & The Light** entameront cette soirée avec un set d’ouverture dédié à **New Order**, puis jouera les albums **_Unknown Pleasures_** et **_Closer_** de **Joy Division**. Un programme riche en émotions !

Sur les cendres de Joy Division, Hook a formé New Order, sortant des albums incontournables et des hits fondateurs de l’électro-rock, comme Blue Monday, le maxi single le plus vendu de tous les temps.

