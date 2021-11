Peter Hook & The Light La Vapeur, 21 mai 2022, Dijon.

Peter Hook & The Light

La Vapeur, le samedi 21 mai 2022 à 20:30

**Peter Hook & The Light** (UK) Peter Hook est un acteur incontournable de l’histoire du post-punk, de la new-wave et de l’émergence des musiques électroniques en Grande Bretagne de la fin des 70’s et début des 80’s, notamment au travers des formations mythiques que sont Joy Division et New Order, dont il fut musicien compositeur et membre fondateur. 40 ans après la mort de Ian Curtis, chanteur et parolier emblématique de Joy Division, Peter Hook & The Lights lui rendent hommage au travers d’une tournée française exceptionnelle « Joy Division : A Celebration » dans laquelle le groupe interprètera les albums « Unknown pleasures » et « Closer » dans leur intégralité. **Proposé par La Vapeur** Plus d’infos : [https://www.lavapeur.com/programme/peter-hook-light-210522](https://www.lavapeur.com/programme/peter-hook-light-210522)

De 5.50 à 28€

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



