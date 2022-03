Peter Hook & The Light Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Peter Hook & The Light Dijon, 21 mai 2022, Dijon. Peter Hook & The Light La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

2022-05-21 – 2022-05-21 La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad

Dijon Côte-d’Or EUR 5.5 40 ans après la mort de Ian Curtis (chanteur et parolier emblématique de Joy Divison), Peter Hook & The Light lui rendent hommage au travers d’un concert exceptionnel. Le groupe interprétera les albums « Unknown pleasures » et « Closer » dans leur intégralité. http://www.lavapeur.com/ 40 ans après la mort de Ian Curtis (chanteur et parolier emblématique de Joy Divison), Peter Hook & The Light lui rendent hommage au travers d’un concert exceptionnel. Le groupe interprétera les albums « Unknown pleasures » et « Closer » dans leur intégralité. La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Ville Dijon lieuville La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Peter Hook & The Light Dijon 2022-05-21 was last modified: by Peter Hook & The Light Dijon Dijon 21 mai 2022 Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or