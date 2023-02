PETER GRIMES – Palais Garnier, Paris PALAIS GARNIER, 24 février 2023, PARIS.

PALAIS GARNIER PARIS Place de l’Opéra Paris

Langue : Anglais Surtitrage : Français / Anglais 3h40 avec 2 entractes

Peter Grimes

Opera en un prologue et trois actes (1945)

D’après George Crabbe

Lorsqu’en 1945, Benjamin Britten crée son premier opéra, Peter Grimes, pour la réouverture du Sadler’s Wells à Londres, le succès est éclatant. En s’inspirant d’un poème de George Crabbe, le compositeur britannique faisait plus que mettre en musique le texte d’un compatriote : il marquait le renouveau de l’opéra anglais, presque disparu après Purcell. Si les superbes interludes orchestraux et le lyrisme affirmé donnent à l’œuvre une apparence classique, le sujet se révèle terriblement troublant. Qui est Peter Grimes, cet homme en butte à l’hostilité de son village, ce pêcheur du Suffolk dont un apprenti trouve la mort en pleine mer ? Un meurtrier ou un innocent ? un bourreau d’enfant ou une victime des préjugés ? un anti?héros ou un poète ? Familière de Britten, Deborah Warner, invitée pour la première fois à l’Opéra de Paris, préserve le mystère de ce personnage fascinant tout en insistant sur le conflit entre le groupe et l’individu – un thème particulièrement actuel.

Musique : Benjamin Britten – (1913 – 1976)

Livret : Montagu Slater

Direction musicale : Joana Mallwitz

Mise en scène : Deborah Warner

Peter Grimes : Allan Clayton

Ellen Orford : Maria Bengtsson

Captain Balstrode :Simon Keenlyside

Auntie : Catherine Wyn-Roger

First Niece : Anna-Sophie Neher

Second Niece : Ilanah Lobel-Torres

Bob Boles : John Graham-Hall

Swallow : Clive Bayley

Mrs. Sedley : Rosie Aldridge

Reverend Horace Adams : James Gilchrist

Ned Keene : Jacques Imbrailo

Hobson : Stephen Richardson

