du mardi 10 mai au mercredi 11 mai à espace Icare

Au coeur d’une forêt de notre monde empreinte de souvenirs, Peter, un jeune homme ignorant tout de son passé, erre, à la recherche de son identité. Sa rencontre avec Clo’, ancienne fée autrefois Clochette, Na’, ancienne fée autrefois on ne sait qui ni quoi, et Jane, fille unique de la regrettée Wendy, s’apprête à bouleverser sa vie. Et c’est ainsi qu’à l’aide d’un théâtre d’ombres improvisé et de divers objets et accessoires issus du lointain Pays du Jamais, l’histoire originelle de Peter Pan est racontée. Afin d’éveiller les éventuels souvenirs enfouis de Peter, et de vérifier si, malgré la disparition de l’enfance, l’étoffe de l’éternel rêveur qu’était le mythique Peter Pan sommeille toujours en lui. Afin de raviver les oiseaux blancs présents en chacun d’entre nous, et de leur permettre de s’envoler à jamais… **Compagnie Rêverii** Écrit et mis en scène par Kevin Chemla. Avec Kevin Chemla, Guillaume Grollau, Olivia Machon, Sandrine Salyères. Musiques : Guillaume Triquet. Maquillage / Costumes / Accessoires : Joséphine Tisserand-Chamak. Masques : Olivia Machon. Production : Compagnie Rêverii et Sublime Théâtre.

Tarifs : 12e / 14€

Compagnie Rêverii Dans le cadre du dispositif Carte blanche à la jeune création

espace Icare 31 Bd Gambetta 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine



