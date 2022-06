Peter Doherty & Frédéric Lo + 1ère partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Peter Doherty & Frédéric Lo + 1ère partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 7 décembre 2022, Nantes. 2022-12-07 MISE EN VENTE LE 24 JUIN À 11H00

Horaire : 20:00

Gratuit : non Carte Stereolux 26.00€Prévente 30.60€ MISE EN VENTE LE 24 JUIN À 11H00 Spécialiste en magnificence des écorchés-abimés, Frédéric Lo prend Peter Doherty sous son aile (après Daniel Darc) pour une virée du côté d’Étretat, et du côté du crime et de la poésie. Des mélodies élégantes sur lesquelles chante une voix émouvante : un spleen réjouissant, un équilibre qui tient du miracle. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/peter-doherty-frederic-lo-1ere-partie

