36 40 Lo souhaitait à l’origine lui proposer de reprendre un titre de Darc Inutile et Hors d’Usage : leur collaboration donnera finalement lieu à un album entier. Sur ce nouvel opus The Fantasy Life Of Poetry And Crime(sortie le 18 mars), inspiré en partie par Etretat et son fameux Arsène Lupin, le confinement, et sa nouvelle sobriété, Peter écrit les paroles (et les chante), Frédéric la musique (et la joue). Aux Escales du Cargo le 19 juillet, ils seront accompagnés sur scène par divers membres des Puta Madres et de Babyshambles.



Peter : Je n’avais pas été aussi créatif musicalement depuis un certain temps et j’avais un peu évité la guitare. J’ai senti des fourmillements suite à mon nouvel enthousiasme pour l’écriture de chansons … et je me suis demandé, est-ce que je peux encore écrire des chansons ?J’étais très ému.



Frédéric : Je suis venu à Etretat pour proposer de travailler avec Peter sur un album hommage à mon ami Daniel Darc sur la chanson ‘Inutile Et Hors D’Usage’ (Without Used & All Used Up). C’est l’histoire de ma vie m’a dit Peter, submergé par l’émotion. L’interprétation de Peter m’a donné des frissons. La version était magnifique.



Crédit Photo : ©Nicolas Despis

Pour son dernier projet en date, Peter Doherty (The Libertines, Babyshambles, Peter Doherty & The Puta Madres) s’est associé à Frédéric Lo, guitariste et compositeur entre autres connu pour son travail avec Daniel Darc sur l’album Crèvecœur.

