Le Comptoir, le vendredi 18 février 2022 à 20:45

Saxophoniste talentueux maîtrisant le souffle continu, Peter Corser navigue depuis vingt-cinq ans du jazz à la danse, et du slam à la musique traditionnelle et expérimentale, avec la même passion. Artiste inclassable, Peter Corser démarre sa carrière musicale dans la rue. Loin de la haute culture parisienne, Peter Corser se mêle aux habitués des bars populaires et des SDF du métro. Accessible à tous, il partage une musique charnelle qui n’a pas besoin de clés particulières ou de connaissances musicales pour être appréciée. Les compositions de Palm to Palm évoquent une matière organique et onirique, hypnotique, aux inflexions chamaniques, vibrante tant en mots qu’en musique, rappelant tour à tour les compositeurs minimalistes du vingtième siècle, la musique électronique, le jazz. Accompagné par Thibault Gomez, jeune prodige du piano, et par le jeune batteur Paul Berne, se dégage du trio une grande fraîcheur d’inspiration acoustique, entre mélopées proches de la transe et textes poétiques scandés. Un régal ! Avec : Peter CORSER (composition, saxophone ténor, voix) Thibault GOMEZ (piano) Paul BERNE (batterie)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Jazz Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois

2022-02-18T20:45:00 2022-02-18T22:30:00

