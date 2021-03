Fontenay-sous-Bois Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Peter Corser « Glass Wind » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Peter Corser « Glass Wind » Le Comptoir, 5 mars 2021-5 mars 2021, Fontenay-sous-Bois. Peter Corser « Glass Wind »

Le Comptoir, le vendredi 5 mars à 20:45

Diffusion en livestream et en public sous réserve de la réouverture des salles

Glass Wind Création

Jazz Peter CORSER (composition, saxophone ténor)

Thibault GOMEZ (piano)

Paul BERNE (batterie) Avec ces textures répétitives qui nous emmènent vers la transe, Peter Corser nous offre à travers ce premier projet sous son nom, une matière organique qui nous rappelle parfois les compositeurs minimalistes du vingtième siècle, parfois la musique électronique, parfois le jazz. [Regarder le live sur Facebook](https://fb.me/e/3Eujr2Cy3)

[Regarder le live sur YouTube](https://youtu.be/bT68Kz0OZvA)

Livestream et en public sous réserve de la réouverture des salles

Création Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne

